На МКАД сгорел автобус

Автобус загорелся на 73-м километре МКАД в районе улицы Свободы. Об этом сообщает агентство «Москва».

В пресс-службе столичного управления МЧС сообщили, что информация о ЧП поступила в воскресенье, 4 ноября, в 18:50. «Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно прибыли по указанному адресу и приступили к тушению. Принятыми мерами в 19:10 загорание было ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало», — пояснили в управлении.

Источник в экстренных службах рассказал, что загорелся рейсовый автобус, пассажиров в салоне не было.« Возгорание произошло по всей площади автобуса — 30 квадратных метров», — добавил собеседник агентства.

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