МЧС сообщило о 16 погибших при падении автобуса в море на Кубани

Жертвами аварии с автобусом на Кубани стали 16 человек. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю. «16 человек погибли, 24 спасены, из них 8 госпитализированы», — сказали в ведомстве.

В качестве причины падения автобуса в море назван отказ тормозов.

В администрации Темрюкского района, на территории которого произошло ЧП, ранее сообщали, что автобус вез рабочих компании «Таманьнефтегаз» на объект — они занимались строительством пирса.

«При спуске к причалу у автобуса отказали тормоза. Он выехал на пирс, проехал по нему 300-400 метров и упал в воду», — пояснили в районной администрации.

Авария произошла утром в пятницу, 25 августа, в поселке Волна.

Автобус был поднят из воды. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств.

