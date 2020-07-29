Пьяный россиянин угнал машину, устроил ДТП и травмировал троих детей

Пьяный житель Приморья угнал чужой автомобиль, спровоцировал аварию и травмировал троих несовершеннолетних, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

По информации ведомства, в Находке 18-летний россиянин потерял управление за рулем угнанной Honda Fit, выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Вelta. В результате пострадали сам виновник ДТП, его 16-летний пассажир и двое детей девяти и 12 лет во второй машине. Все они доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

«Водитель Honda Fit обучения на право управления транспортным средством не проходил. На момент ДТП у него установлено состояние опьянения», — говорится в публикации.

Молодой человек задержан. Возбуждено дело по части 3 статьи 12.8 КоАП («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»).

17 июня в центре Москвы произошло пьяное ДТП с участием внука бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игоря. По его словам, он сел за руль без прав и в состоянии опьянения, чтобы помочь некой девочке, которой «стало плохо» и надо было срочно помочь.