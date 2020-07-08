Мэр российского города попался на пьяной езде

Мэр Саяногорска Республики Хакасия Михаил Валов попался на пьяной езде. Он не согласился с результатами теста на предмет алкогольного опьянения, заявив, что принимает лекарства. Об этом сообщает «Интерфакс».

Автомобиль главы города остановили в ночь на 8 июля. «От освидетельствования на месте он отказался, медосмотр был проведен в горбольнице, анализы подтвердили наличие алкоголя в его крови», — сообщили агентству в пресс-службе отдела пропаганды управления ГИБДД по Хакасии.

«С фактом алкогольного опьянения я не согласен, так как каждый день принимаю лекарства по рекомендации врачей», — написал Валов на своей странице в Facebook, призвав не обсуждать с ним его личную жизнь публично. Он также подчеркнул, что с 22 июня по 23 июля находится в отпуске.

Ранее стало известно о пьяном ДТП, виновником которого стал актер Михаил Ефремов. Авария произошла 8 июня. Машина Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

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