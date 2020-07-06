Российская учительница попалась на пьяной езде и обругала полицейских

В Саяногорске Республики Хакасия учительницу начальных классов задержали за пьяную езду. Во время задержания она ругала полицейских за нарушение ее правил и называла дебилами. Видео конфликта педагога и сотрудников полиции разместило в своем Telegram-канале издание «Подъем».

«Я двигалась в машине, которая не двигалась. Вы нарушили мои правила! Отдай мой зонтик! Дебилы... Я учу детей! Дебилов, таких, как ты», — заявила женщина на видео. Судя по опубликованным кадрам, ее речь сбивчивая, она с трудом говорит, но при этом повышает голос на полицейских.

В МВД по региону изданию сообщили, что находившаяся за рулем учительница не могла развернуться. От медосвидетельствования она отказалась.

Ранее в Москве пьяная местная жительница посадила за руль каршерингового автомобиля ребенка. В это время на заднем сиденье находился еще один ребенок. Против 25-летней женщины завели уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 151.2 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего»).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!