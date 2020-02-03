Пьяная россиянка посадила за руль ребенка

Жительница Москвы посадила за руль каршерингового автомобиля ребенка, когда была пьяной. В это время на заднем сиденье находился еще один ребенок, сообщается на сайте управления Следственного комитета по городу.

Установлено, что инцидент произошел 25 января. Против 25-летней женщины завели уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 151.2 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего»). Женщину разыскивают.

Ранее в Воронежской области пьяный мужчина посадил несовершеннолетнего сына за руль автомобиля. Он снимал это на видео и комментировал: «Вот что значит, когда папа есть, папа выпил, а есть еще сын, который может ездить». По данным «Блокнота», голос за кадром принадлежит советнику губернатора Воронежской области Алексею Филимонову. Он назвал видео фейком.

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