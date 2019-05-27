Отвечавшего за трезвость российского чиновника уволили за пьяную езду

Главу управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей Пензенской области Валерия Муругова уволили после того, как он был привлечен к ответственности за вождение в нетрезвом виде. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщает РИА Новости.

«Губернатор сегодня на оперативном совещании сообщил, что Валерий Муругов, находясь в отпуске, был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. В связи с этим губернатор прямо на совещании уволил его», — заявила пресс-секретарь главы региона Дина Черемушкина.

По ее словам, свое решение губернатор объяснил тем, что глава ведомства, которое занимается обеспечением правопорядка и общественной безопасности, должен иметь безупречную репутацию и не допускать нарушений закона.

В задачи управления, которое возглавлял Муругов, входят вопросы противодействия распространению наркомании и алкоголизма, а также обеспечения безопасности дорожного движения. Помимо этого, оно занимается профилактикой безнадзорности несовершеннолетних, ресоциализацией ранее судимых лиц, профилактикой терроризма, а также привлечением граждан к охране общественного порядка.

Ранее в мае сообщалось, что бывший министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков задержан по подозрению в изнасиловании. Он возглавлял министерство здравоохранения региона на протяжении 13 лет. 29 апреля чиновник подал заявление об увольнении по собственному желанию — и оно в тот же день было удовлетворено.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!