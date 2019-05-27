Россия
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Последние новости
Кремль отреагировал на совет Коломойского новому президенту Украины
Познер оценил возможность застрелить Чубайса
Напавшего на журналиста российского чиновника исключат из партии
Объяснено отсутствие в России дел по «панамскому досье»
Туристка объявила поиски пропавшей камеры с коллекцией ее голых фото
В ДНР выдвинули Зеленскому несколько требований
Логотипом партии Зеленского стал зеленый велосипедист с булавой
В украинской колонии произошел бунт и массовый побег
Шнуров ответил в стихах на заявление РПЦ о нехватке храмов
Новости партнеров

Отвечавшего за трезвость российского чиновника уволили за пьяную езду

Перейти в «Мою Ленту»

Главу управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей Пензенской области Валерия Муругова уволили после того, как он был привлечен к ответственности за вождение в нетрезвом виде. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщает РИА Новости.

«Губернатор сегодня на оперативном совещании сообщил, что Валерий Муругов, находясь в отпуске, был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. В связи с этим губернатор прямо на совещании уволил его», — заявила пресс-секретарь главы региона Дина Черемушкина.

По ее словам, свое решение губернатор объяснил тем, что глава ведомства, которое занимается обеспечением правопорядка и общественной безопасности, должен иметь безупречную репутацию и не допускать нарушений закона.

В задачи управления, которое возглавлял Муругов, входят вопросы противодействия распространению наркомании и алкоголизма, а также обеспечения безопасности дорожного движения. Помимо этого, оно занимается профилактикой безнадзорности несовершеннолетних, ресоциализацией ранее судимых лиц, профилактикой терроризма, а также привлечением граждан к охране общественного порядка.

Ранее в мае сообщалось, что бывший министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков задержан по подозрению в изнасиловании. Он возглавлял министерство здравоохранения региона на протяжении 13 лет. 29 апреля чиновник подал заявление об увольнении по собственному желанию — и оно в тот же день было удовлетворено.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Бывшего министра здравоохранения Пензенской области заподозрили в изнасиловании
Пьяная езда вынудила уволиться главу нижегородского отделения «Единой России»
Начальника криминальной полиции Литвы уволили за пьяную езду
Другие материалы рубрики
Россия00:02Сегодня

«Ахмед считал ее низшим существом»

Россиянка ударила ножом избивавшего ее мужа. Теперь ее судят за умышленное убийство
11:32Сегодня

В РПЦ сравнили протесты против строительства храма с расстрелом царской семьи

11:51Сегодня

Напавший на журналиста российский чиновник стал фигурантом уголовного дела

10:43Сегодня

Напавший на журналиста чиновник обвинил съемочную группу в провокации

Россия00:0225 мая

«Правовая база для извращений»

Эти законы могли защитить российских женщин. Почему их не приняли?
11:13Сегодня

Иркутские власти разошлись во мнениях относительно госпитализации Левченко

13:3126 мая

В Москву придет аномальная жара

10:25Сегодня

В сети появилась петиция в поддержку устроивших БДСМ-флешмоб выпускников

Россия00:0424 мая

«Циничный, двуличный, апатичный»

Почему «человек советский» продолжает жить среди россиян и заставляет их терпеть и страдать
10:57Сегодня

Россияне стали чаще заключать брачные контракты

09:1526 мая

Автомобиль въехал в стену московского театра

10:09Сегодня

Информацию о госпитализации иркутского губернатора опровергли

Россия
«Ахмед считал ее низшим существом»
Россиянка ударила ножом избивавшего ее мужа. Теперь ее судят за умышленное убийство
В РПЦ сравнили протесты против строительства храма с расстрелом царской семьи
«Правовая база для извращений»
Эти законы могли защитить российских женщин. Почему их не приняли?
«Циничный, двуличный, апатичный»
Почему «человек советский» продолжает жить среди россиян и заставляет их терпеть и страдать
Напавший на журналиста чиновник обвинил съемочную группу в провокации
Иркутские власти разошлись во мнениях относительно госпитализации Левченко
В сети появилась петиция в поддержку устроивших БДСМ-флешмоб выпускников
Все материалы
Мир
Континент ненависти
Евреи боятся за свое будущее в Европе. Им угрожают неонацисты и радикальные мусульмане
Российские военные самолеты пролетят над США
Задержан подозреваемый во взрыве в Лионе
Трамп рассказал об условии переговоров с Ираном
Трамп встретился с императором Японии
Стали известны предварительные итоги выборов в Европарламент
«Ура, товарищи!»
Китайцы вспомнили традиционные ценности и разрешили гей-браки. Они ждали этого сотни лет
Все материалы
Бывший СССР
Большая пересменка
Пока Зеленский окружает себя старыми друзьями, Порошенко окружают новые враги
В украинской колонии произошел бунт и массовый побег
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Коломойский рассказал о поддержке Зеленского всеми олигархами
Логотипом партии Зеленского стал зеленый велосипедист с булавой
Зеленский призвал США усилить санкции против России
Новый президент Украины продолжит курс Порошенко на сближение с Западом
Уволенный «русский мэр» Риги стал депутатом Европарламента
Все материалы
Экономика
Обман по-доброму
Как банки обещают россиянам выгодные вклады и наживаются на их жадности
«Тарифы могут быть выше в четыре раза»
Россияне уверены, что переплачивают за ЖКХ. В реальности все наоборот
«Аэрофлот» поддержит конкурс Генпрокуратуры «Вместе против коррупции!»
Систему соцстрахования России захотели изменить
Huawei вступилась за Apple в торговой войне США и Китая
Россиянам захотели доплачивать за пустые бутылки
Путин поддержал мегапроект на 200 миллиардов рублей
Все материалы
Силовые структуры
«Голос говорит мне: возьми топор и убей»
В камерах «Белого лебедя» скрываются маньяки и убийцы. Это их последнее пристанище
«Пришли за правосудием, а попали в порнофильм»
Российские судьи должны внушать уважение. Но иногда их внешний вид вызывает шок
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Стрелявшего в авторитета Корейца из Тамбовской ОПГ посадили
Пробитую пулями золотую Audi олимпийского чемпиона выловили в пруду
Новосибирским сотрудникам Росгвардии запретили отдыхать в 237 странах
Сбивший инспектора сын российского экс-сенатора признался в употреблении кокаина
Все материалы
Наука и техника
ПлутонРазмер — не главное
Почему Плутон больше никогда не станет планетой
Бездумный Макс
Киберфашисты пытаются захватить то, что осталось от Америки: RAGE 2
Google запретила устанавливать Android в смартфоны Huawei
Чем это грозит владельцам гаджетов и что будет с компанией
Советским «Оводам» доверят наведение «Цирконов»
Советские «Грады» станут российскими «Торнадо»
Названа неожиданная польза жары
Все материалы
Спорт
«Нет денег? В хоккей дорога закрыта»
Сколько стоит сделать из ребенка нового Овечкина
Стало известно о состоянии свидетельницы по делу Кокорина и Мамаева
Менеджер вспомнил о реакции Нурмагомедова во время нападения Макгрегора
Белорусских спортсменов оставят без «Мерседесов»
Заглохла
Финны остановили «красную машину». Сборная России вновь осталась без золота ЧМ
Овечкин прошелся по критикующим сборную России фанатам
Нурмагомедов поборолся с отцом
Все материалы
Культура
Свобода, равенство, зомби
От румынов до первертов: еще 10 отличных фильмов с Каннского фестиваля
Варя Вразброд«Рэп — это обычно свалка слов»
Кто и как делает самый необычный арт-рок в России
Пон Чжун ХоБерегите паразитов
Кто и почему победил на Каннском фестивале
Шнуров ответил в стихах на заявление РПЦ о нехватке храмов
Безруков рассказал о политике в современном российском кино
Игравший профессора в фильмах о «Людях Икс» актер решил покинуть проект
Сергей Лазарев прокомментировал слухи о рождении дочери
Все материалы
Интернет и СМИ
Победители шестого сезона детского «Голоса»Объявлен новый победитель шоу «Голос. Дети»
Дочь Алсу не приняла участие в спецвыпуске, а всем финалистам вручили по миллиону
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
Накрутки в пользу дочери Алсу подтвердились
Джонни Депп«А так можно было?»
Маленькую уральскую газету «Копейский рабочий» читают звезды Голливуда. Как это произошло?
Мальчик на качелях рядом с пожаром стал символом невозмутимости в сети
Побитому чиновником журналисту припомнили глумление над избиением геев
Парни рассказали о самых странных занятиях в мужских раздевалках
Российский чиновник напал на журналиста «России 24» во время интервью
Все материалы
Ценности
Ночной клуб «SkyBar» в Киеве«Зарплаты здесь низкие, многие хотят уехать»
Мечты о загранице, секс-туристы и назойливые бабушки: как развлекаются украинки
«Пьяный секс здесь приводит к серьезным отношениям»
Алкоголь, независимость и суровый характер: как развлекаются женщины на севере Европы
Христос на груди и крокодил на шее
Наряды кинозвезд на Каннском фестивале в деталях
Названа причина смерти модели на подиуме
Назван самый смелый тренд в пляжной моде
Названо лучшее время для покупки выпускного платья
Ноутбук с самыми опасными вирусами выставили на аукцион
Все материалы
Путешествия
«Никто не хочет разбираться, что такое любовь»
Ловеласы, крыши и секретные бары: Франция, какой ее не увидят туристы
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
«Стреляй! Уйдет, сволочь!»
Как россиянин добрался до ЮАР, лишился последних вещей, но не отчаялся
Длинная очередь на вершину Эвереста убила туристов
Туристка объявила поиски пропавшей камеры с коллекцией ее голых фото
Пассажир устроил дебош на борту российского самолета и умер
Украинская авиакомпания забыла часть пассажиров в аэропорту
Все материалы
Из жизни
«Скучаю по гречке, пятиэтажкам и метро»
История россиянки о жизни в Ирландии
Партнерский материал
Веселые картинки
Люди научились просыпаться во сне. Ученые нашли этому объяснение
Живешь только дважды
Миллионер построил дом посреди моря, задумал улететь в космос и случайно развязал войну
Женщина 17 дней выживала в лесу и ела насекомых
Врачи обнаружили в кишечнике мужчины семь ложек, нож и две зубные щетки
Любимые автогонщики помогли американке разбогатеть
Акула загрызла пожилого туриста на Гавайях
Все материалы
Лучшие машины московского Oldscool Show
Посмотрите на самые интересные проекты российской кастом-культуры
Ретроверсии известных машин
Дизайнера не устраивают новые модели, и он переделывает их в «старые»
Художник из России пишет картины с автомобилями
Его работы заказывают Porsche и Mercedes-Benz
Ринг, бигфуты и дым
Лучшее автомобильное видео мая
Представлен новый хэтчбек BMW 1 серии
Представлена первая модель возрожденной марки Austro Daimler
Первые 100 кроссоверов Renault Arkana раскупили за три часа
Все материалы
Дом
Логово врага
США объявили Huawei войну: как выглядит штаб-квартира компании изнутри
«Пол фанерный, на стене портрет Сталина»
Россияне переезжают из квартир на чердаки, в подвалы и гаражи. Почему это выгодно?
Восточная сказка
Зачем россияне скупают виллы и пентхаусы в «городе миллионеров»
Названы лучшие для предпринимателей города России
Названа стоимость московских «квартир для пиджака»
Соседство с Ротшильдами оценили в миллиард рублей
Найдено самое дешевое жилье Москвы
Все материалы