Пьяная езда вынудила уволиться главу нижегородского отделения «Единой России»

Депутат Госдумы Вадим Булавинов обратился к руководству «Единой России» с просьбой о сложении полномочий руководителя нижегородского регионального отделения партии. Об этом сообщается на официальном сайте партии.

Соответствующее заявление направлено на имя секретаря генерального совета партии Андрея Турчака. В нем указывается, что депутат уходит с должности «в связи с болезнью и невозможностью исполнения своих обязанностей».

1 декабря в нижегородских СМИ появилась информация о том, что 54-летнего исполняющего обязанности секретаря нижегородского регионального отделения «Единой России» Вадима Булавинова задержали за вождение автомобиля в нетрезвом виде. По данным ТАСС, после инцидента чиновника доставили в больницу с сердечным приступом.

На должность главы нижегородского отделения «Единой России» Булавинова назначили 13 октября. С 2002 по 2010 год чиновник был мэром Нижнего Новгорода.

В конце октября в Ставрополе депутат краевой Думы от ЛДПР Илья Дроздов протаранил пассажирский автобус, превысив скорость и выехав на красный свет. В ДТП обвинили водителя автобуса: его уволили и заставили выплачивать компенсации пострадавшим.