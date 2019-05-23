Бывшего министра здравоохранения Пензенской области заподозрили в изнасиловании

Бывший министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков задержан, его подозревают в изнасиловании. Об этом в четверг, 23 мая, источник в силовых структурах сообщил РИА Новости.
Старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России (СКР) Татьяна Махницкая на данный момент не подтвердила и не опровергла информацию о задержании Стрючкова.
Между тем в правительстве региона пояснили, что Стрючков возглавлял Министерство здравоохранения Пензенской области на протяжении 13 лет. 29 апреля чиновник подал заявление об увольнении по собственному желанию — и оно в тот же день было удовлетворено.
13 мая сообщалось, что в мордовской колонии заключенный, осужденный за изнасилование, покалечил себя, чтобы попасть в больницу и избежать издевательств со стороны других осужденных.