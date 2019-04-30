Обвиняемого в групповом изнасиловании дознавательницы в Уфе поймали на лжи

Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы бывший полицейский Павел Яромчук стал фигурантом нового уголовного дела. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, в отношении офицера началось расследование по статье 294 УК РФ («Воспрепятствование производству предварительного расследования»).

Основанием для возбуждения дела стало заключение о наличии у Яромчука опухоли головного мозга, представленного его адвокатами, в связи с чем суд в феврале изменил бывшему полицейскому меру пресечения, выпустив из СИЗО под домашний арест. «Стороной защиты обвиняемого было представлено заключение, содержащее заведомо недостоверные сведения о наличии у обвиняемого серьезного заболевания», — отметил источник.

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Результаты медицинского исследования Яромчука опровергла комиссия врачей республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе. Следователи устанавливают причастных к изготовлению подложного заключения.

Адвокат Наиль Багаутдинов заявил, что у его подзащитного Яромчука имеется опухоль головного мозга, но она не злокачественная, передает «Интерфакс».

По версии следствия, в ночь на 30 октября 2018 года три старших офицера устроили застолье в здании уфимского отдела МВД и вызвали в кабинет свою подчиненную, дознавателя райотдела, якобы по служебной необходимости. Однако в кабинете трое сотрудников предприняли попытку ее напоить, а затем надругались над ней. Позже стало известно, что жертвой оказалась дочь заместителя начальника управления Росгвардии по Башкирии. Обвиненные в изнасиловании фигуранты дела были уволены из МВД.

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