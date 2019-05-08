Российский врач изнасиловал пациентку после операции и избежал тюрьмы

В Ижевске суд вынес приговор врачу, изнасиловавшему женщину, которую перед этим прооперировал. Об этом в среду, 8 мая, сообщается на сайте республиканской прокуратуры.

53-летний мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 131 («Изнасилование») и части 1 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. В настоящее время доктор уволен.

Суд учел смягчающие обстоятельства, в том числе положительные характеристики и состояние здоровья обвиняемого, а также его ведомственные награды. Кроме того, подсудимый частично признал вину и принес потерпевшей извинения во время заседания.

Об инциденте стало известно 25 сентября 2018 года. По данным следствия, в одной из больниц города Ижевска врач ЛОР надругался над своей 32-летней пациенткой во время приема после операции по удалению миндалин. Доктор был пьян и предложил выпить зашедшей в кабинет девушке. Получив отказ, он набросился на нее. Оказать сопротивление пациентка не смогла, так как еще не отошла от обезболивания во время операции.

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