Обвинившая коллег в изнасиловании фельдшер заступилась за них

Сотруднице скорой помощи в Омске, рассказавшей об изнасиловании коллегами, отказали в возбуждении уголовного дела, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления Следственного комитета по региону Ларису Болдинову.

По ее словам, следователи установили, что сексуального насилия не было, а сама женщина еще до начала разбирательств заявила о том, что хочет их прекратить. Болдинова добавила, что мужчины «в шутку прикасались» к медику.

Ранее врачи скорой помощи, которых коллега обвинила в изнасиловании их коллега-фельдшер, сознались, что трогали пострадавшую за грудь и ягодицы в комнате отдыха во время дежурства.

Перед тем, как идти к следователю, пострадавшая обратилась к начальнику, но тот фактически заступился за мужчин, объяснив их действия проявлением юмора.

10 января, сообщалось, что в Следственном комитете организовали проверку по заявлению 40-летней сотрудницы омской скорой помощи о том, что на нее напали и изнасиловали коллеги-врачи во время дежурства 1 января.

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