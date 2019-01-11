Обвиненные в изнасиловании россиянки врачи назвали произошедшее шуткой

Врачи скорой помощи в Омске, которых обвинила в изнасиловании их коллега-фельдшер, заявили, что лишь в шутку предложили ей заняться «групповухой», передает Om1.ru.
Мужчины сознались, что трогали пострадавшую за грудь и ягодицы в комнате отдыха во время дежурства.
Перед тем как идти к следователю, пострадавшая обратилась к начальнику, но тот фактически заступился за мужчин, объяснив их действия глупой шуткой от усталости.
Ранее,10 января, сообщалось, что в Следственном комитете организовали проверку по заявлению 40-летней сотрудницы омской скорой помощи о том, что на нее напали и изнасиловали коллеги-врачи во время дежурства 1 января.
Тем же днем стало известно, что дознавательница из Башкирии, обвинившая бывших коллег-полицейских в изнасиловании, совершенном на рабочем месте, подает на них иск с требованием компенсации морального ущерба в размере 30 миллионов рублей.