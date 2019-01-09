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Олимпийская чемпионка обвинила тренера в систематических изнасилованиях

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Сим Сок Хи

Южнокорейская шорт-трекистка Сим Сок Хи обвинила тренера Чо Чже Бома в сексуальном насилии. Об этом сообщает CNA.

Спортсменка рассказала полицейским о том, что страдала от насилия со стороны наставника с 17 лет. По словам адвоката, надругательства прекратились лишь в январе 2018-го — за месяц до начала Олимпиады в Пхенчхане. 21-летняя Сим Сок Хи заявила об этом на слушаниях, где оспаривалось 10-месячное заключение Чо Чже Бома. Тренер ранее был обвинен за избиения своей подопечной.

«Это страшное преступление. Наше общество не должно спускать его с рук», — сказал адвокат Сим Сок Хи журналистам. Он также добавил, что некоторые случаи нападения произошли в стенах государственных тренировочных центров. Юрист подчеркнул, что юные спортсменки уязвимы при нынешней системе управления спортом.

Сим Сок Хи — двукратная олимпийская чемпионка. Первое золото кореянка выиграла на Играх в Сочи. Спортсменка также завоевала золотую медаль четыре года спустя, выступая в Пхенчхане. В обоих случах Сим Сок Хи выигрывала награду в эстафете.

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South Korean Olympic champion accuses coach of sexual assault Read more at https://www.channelnewsasia.com/news/sport/south-korean-olympic-champion-accuses-coach-of-sexual-assault-11101734
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