Российский врач надругался над тремя девушками после операции

В Санкт-Петербурге реаниматолога задержали за насилие над тремя пациентками. Об этом в четверг, 20 декабря, сообщается на сайте Следственного комитета.

Как говорится в сообщении, жертвами врача стали три девушки, две из которых несовершеннолетние. Все они находились в палате после операций с применением общего наркоза. Реаниматолог поочередно совершил в отношении двух пациенток насильственные действия сексуального характера, а третью изнасиловал.

Когда стало известно о случившемся, врач был задержан. После этого у него ухудшилось состояние здоровья, и он был помещен в больницу, где находится под охраной.

По данным «Фонтанки», инцидент произошел в одном из гинекологических центров города. Первой заявление написала мать пострадавшей 16-летней школьницы, затем в полицию обратились соседки девочки по палате — 17-летняя студентка и 21-летняя кассир магазина. Все они рассказали, что приходили в себя после наркоза, а реаниматолог воспользовался их беспомощным состоянием и надругался над ними.

Задержанному врачу 58 лет, он имеет более 35 лет стажа работы, состоит в Ассоциации анестезиологов и реаниматологов.

Ранее сообщалось, что в Калуге суд встал на сторону врачей, обвиняемых в убийстве младенца в роддоме. Двое фигурантов дела избежали наказания, третья получила условный срок.

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