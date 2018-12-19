Суд оправдал российских врачей после обвинения в убийстве новорожденного

Калужский областной суд встал на сторону врачей, обвиняемых в убийстве младенца в роддоме. Двое фигурантов дела избежали наказания, третья получила условный срок. Об этом «Ленте.ру» сообщили источники в суде.

Бывший главный внештатный акушер-гинеколог области Александр Ругин, который обвинялся в подстрекательстве к убийству, полностью оправдан. Суд пришел к выводу, что он не склонял медиков к расправе над недоношенным ребенком, а просто пытался снизить показатели смертности в регионе.

Педиатр Жуковской районной больницы и по совместительству депутат местного совета депутатов Татьяна Васильева, которая, по версии следствия, выполняла поручение Ругина и совершила убийство, также оправдана в связи с недоказанностью вины.

Акушер-гинеколог, бывшая заведующая отделением больницы Шалабия Халилова приговорена к двум годам условно за неоказание помощи больному. Два года ей запрещено участвовать в принятии родов.

24-недельный младенец скончался в родильном отделении клиники днем 28 декабря 2015 года. Врачи сказали матери, что ее дочь умерла во время родов и не подавала признаков жизни. Об убийстве новорожденной стало известно из телефонных разговоров Александра Ругина, который подозревался в коррупции и был на прослушке. Согласно материалам дела, при рождении малышка была еще жива и дышала, а ее сердце билось – это подтвердили результаты судмедэкспертизы. Однако из-за приближающего Нового года и нежелания портить статистику младенческой смертности Ругин посоветовал Халиловой и Васильевой сымитировать мертворождение, не принимать действий по спасению жизни, дождаться смерти и подделать документы.

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