Осужденный за изнасилование вскрыл себе вены из-за издевательств в колонии

В мордовской колонии заключенный вскрыл себе вены, чтобы попасть в больницу и избежать издевательств со стороны других осужденных. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщает «Медиазона».

Как рассказал журналистам издания адвокат фонда «Общественный вердикт» Алексей Лаптев, Александр Шевелев был осужден за сексуальное насилие и приговорен к девяти годам колонии. С 2016 года он отбывает наказание в мордовской ИК-1 в поселке Сосновка. Там, по словам защитника, над ним стали издеваться другие заключенные, избивать и вымогать деньги.

Месяц назад, утверждает адвокат, Шевелев получил удар ножом в грудь и был на неделю госпитализирован в тюремную больницу, после чего его вернули в колонию и поместили в штрафной изолятор. Там его посещали другие заключенные с требованиями не давать показания против нападавшего, в ответ Шавелев вскрыл себе вены.

Правозащитники обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с просьбой обязать российские власти перевести заключенного в другую колонию.

В свою очередь, источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах отметил, что указанный заключенный вскрыл себе вены не из-за издевательств, а для того, чтобы добиться законной возможности не ходить на производственный участок в колонии. Он состоит на двух учетах как склонный к членовредительству и нарушению половой неприкосновенности других заключенных, имеет 84 задокументированных нарушения режима. Заключенный четырежды судим, в настоящее время отбывает наказание за изнасилование.

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