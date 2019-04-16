В ЕСПЧ признали законопроект о запрете клеток в судах «хорошим месседжем»

Избранный от России судья Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Дмитрий Дедов заявил, что нахождение обвиняемых в клетках во время судебных процессов умаляет их достоинство. Его слова передает «Интерфакс» во вторник, 16 апреля.

Дедов подчеркнул, что клетка рассматривается как символ, унижающий подсудимых. По его мнению, обеспечение безопасности в российских судах не изменилось со сталинских времен. Судья считает, что система нуждается в реформировании.

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На слушаниях дел о терроризме и бандитизме судья также считает необходимым избавиться от клеток и проводить заседания по видеосвязи. Он добавил, что обвиняемые, выходящие на видеосвязь, также не должны сидеть за решеткой.

Дедов заявил, что считает законопроект об удалении клеток из судов «хорошим месседжем». Он отметил, что несколько лет назад, после решения ЕСПЧ об упразднении клеток, в России поддержали эту идею, однако не последовали ей. По мнению судьи, это создает определенные сложности. По его словам, ЕСПЧ «потом и кровью» пытается добиться изменений в российских судах.

Судья привел в пример суд над норвежским террористом Андерсом Брейвиком, виновным в смерти 77 человек. Несмотря на опасность, которую он мог представлять для присутствующих на заседании, подсудимый сидел рядом со своим адвокатом, подчеркнул Дедов.

«Очень важный критерий — это публичность, когда присутствуют люди. И обвиняемый представлен аудитории в клетке. Это унижение достоинства. Он уже в спецучреждении сидит, что ж вы и там-то его сажаете?» — подытожил Дедов.

9 апреля в правительстве подготовили проект положительного отзыва на законопроект о запрете клеток в залах судебных заседаний. В свою очередь, в Генпрокуратуре назвали ненормальной практику содержания подследственных в клетках или «аквариумах».

Законопроект об отмене клеток в залах суда был внесен в Госдуму в ноябре прошлого года. Его авторами выступили сенаторы Андрей Клишас и Алексей Александров. В пояснительной записке уточняется, что помещение в клетку препятствует россиянам в реализации права на получение квалифицированной юридической помощи.

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