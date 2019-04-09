Правительство поддержит законопроект о запрете клеток в судах

В правительстве подготовлен проект положительного отзыва на законопроект о запрете «клеток» в залах судебных заседаний. Об этом во вторник, 9 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора Андрея Клишаса.

9 апреля в Генпрокуратуре назвали ненормальной практику содержания подследственных в клетках или «аквариумах». В свою очередь, в президентском Совете по правам человека полагают, что нахождение в подобной конструкции вызывает у человека «чувства беспомощности и собственной неполноценности».

В конце февраля премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минюсту, МВД и Минфину проработать вопрос о запрете на использование в залах судебных заседаний защитных кабин. Медведев отметил гуманистический потенциал этой инициативы.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в ноябре прошлого года. Среди авторов —сенаторы Андрей Клишас, Алексей Александров. В пояснительной записке уточняется, что помещение в клетку препятствует россиянам в реализации права на получение квалифицированной юридической помощи.

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