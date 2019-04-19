Мать российского активиста осудили за ушиб ногтем полицейского

Центральный районный суд Новокузнецка приговорил к 1,5 годам колонии условно Ольгу Гяммер — мать координатора «Протестного движения» Льва Гяммера — за ушиб полицейского ногтем. Об этом агентству «Тайга.инфо» сообщил адвокат Максим Мариныч.

Уголовное дело на Ольгу Гяммер завели в 2018 году по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). По версии следствия, женщина ударила полицейского «тыльной частью ногтевой пластины», когда защищала активистку Милу Земцову на акции против политики властей 9 сентября 2018 года.

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Судебное разбирательство по делу затянулось из-за многократной неявки потерпевшей стороны. Также гособвинение запрашивало время для демонстрации видеозаписи инцидента, но она не включалась из-за повреждения диска.

Сын осужденной заявил, что решение суда будет обжаловано. «Я буду настаивать, если вторая инстанция [Кемеровский областной суд] нам откажет, чтобы дело пошло в ЕСПЧ [Европейский суд по правам человека]», — добавил Лев Гяммер.

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