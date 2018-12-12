Россиянина задержали за чтение Конституции

В Твери задержан участник акции в честь 25-летия российской Конституции Илья Якушев. Мужчина читал вслух статьи из высшего правового акта, передает «МБХ Медиа».

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По информации издания, активист проводил одиночный пикет около здания правительства Тверской области. Из полиции его отпустили после дачи объяснений.

День Конституции отмечается в России 12 декабря. В этот день в 1993 году всенародным голосованием был принят основной закон страны, а с 1994 года указом президента Бориса Ельцина 12 декабря было объявлено государственным праздником. С 2005 года дата считается памятной.

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