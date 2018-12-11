В московском метро провели флешмоб в честь юбилея Конституции

В московском метрополитене прошел флешмоб, посвященный 25-летию российской Конституции. Дизайнер и фотограф Денис Зайцев и его друзья раздали в подземке оригинальные книжные обложки на эту тему, а также устроили фотосессию. Об этом во вторник, 11 декабря, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Что может быть обыденнее, чем человек, читающий книгу в вагоне? Это привычная картинка из нашей повседневности. С нашим темпом жизни из таких картинок порой состоит весь день: мы бежим по своим делам, не задумываясь и не замечая как все работает. Так и Конституция ежедневно регулирует нашу жизнь, управляет ритмом», — пояснил автор идеи.

По словам Зайцева, он предложил пассажирам надеть на свои книги обложки, посвященные Дню Конституции. В создании одних он использовал образы героев интернета, к примеру Юрия Дудя и Юрия Хованского, в других перефразировал известные выражения или названия существующих изданий.

Всего дизайнер изготовил 20 видов обложек по 15 экземпляров — 300 штук. Зайцев отметил, что они разошлись «в считанные минуты».

День Конституции отмечается в России 12 декабря. В этот день в 1993 году всенародным голосованием был принят основной закон страны, а с 1994 года указом президента Бориса Ельцина 12 декабря было объявлено государственным праздником. С 2005 года дата считается памятной.

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