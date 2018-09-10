Многомиллионные хищения выявили в московском метро

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Станция «Бауманская»

Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и халатности после обращения руководства Московского метрополитена. Предприятие утверждает, что у него похитили 35 миллионов рублей при ремонте на станции «Бауманская». Об этом в понедельник, 10 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного главка СКР Юлия Иванова.

По предварительным данным, подрядчик, ЗАО «Триада-Холдинг», должен был провести работы по гидроизоляции пилонных проходов на платформенной части станции, но при проверке выяснилось, что ремонт фактически не выполнялся.

Кроме того, сведения об объеме и видах произведенных работ в исполнительной документации были недостоверными.

«Из-за недобросовестных действий подрядчика предприятию был нанесен ущерб на сумму более 35 миллионов рублей», — цитирует РЕН ТВ комментарий пресс-службы метро.

«Бауманская» была закрыта на капитальный ремонт и реконструкцию с февраля по декабрь 2015 года. Конкурс на выполнение работ по гидроизоляции был объявлен метрополитеном в феврале 2017-го. В документах значится, что «Триада-Холдинг» сделала все необходимое за 12 дней.

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