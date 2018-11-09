Москвичам пообещали десять новых станций метро

До конца 2018 года в российской столице планируется завершить строительство десяти новых станций метрополитена, сообщает агентство новостей «Москва».

Среди них — четыре станции Некрасовской линии («Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка»), четыре — Сокольнической («Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая», «Столбово»), одна — Замоскворецкой («Беломорская»), а также «Савеловская» Большой кольцевой линии подземки.

Материалы по теме Метро имени Хрущева Зачем в 1950-1960-х в метро отказались от сталинского ампира и почему тогда не прижились наземные линии и монорельс

В 2019-м в городе построят еще шесть станций: пять на Некрасовской линии («Авиамоторная», «Нижегородская», «Стахановская», «Окская» и «Юго-восточная») и «Лефортово» на Большой кольцевой линии.

В июле текущего года мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в перспективе столичное наземное и подземное метро увеличится в три раза по сравнению с системой метрополитена 2010 года. Всего до 2020 года на строительство подземки в городе выделят почти 600 миллиардов рублей.

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!