Москвичам пообещали десять новых станций метро

До конца 2018 года в российской столице планируется завершить строительство десяти новых станций метрополитена, сообщает агентство новостей «Москва».
Среди них — четыре станции Некрасовской линии («Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка»), четыре — Сокольнической («Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая», «Столбово»), одна — Замоскворецкой («Беломорская»), а также «Савеловская» Большой кольцевой линии подземки.
В 2019-м в городе построят еще шесть станций: пять на Некрасовской линии («Авиамоторная», «Нижегородская», «Стахановская», «Окская» и «Юго-восточная») и «Лефортово» на Большой кольцевой линии.
В июле текущего года мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в перспективе столичное наземное и подземное метро увеличится в три раза по сравнению с системой метрополитена 2010 года. Всего до 2020 года на строительство подземки в городе выделят почти 600 миллиардов рублей.