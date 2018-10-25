Голый мужчина поползал в московском метро и попал на видео

Обнаженный мужчина прополз по вестибюлю станции столичного метро «Красногвардейская». Его госпитализировали в психиатрическую больницу, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на экстренные службы города.

Инцидент произошел 21 октября. Ранее СМИ разместили в сети видеозапись случившегося, отметив, что мужчину запечатлели на камеру 24 октября. Telegram-канал «112» также добавил, что неизвестный попал в объектив на одной из центральных станций, не уточнив, на какой именно.

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