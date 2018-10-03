Количество рекламы в московском метро сократят на 70 процентов

Количество рекламы в столичном метрополитене сократят на 70 процентов, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу «Московского метрополитена».

«Московский метрополитен начнет самостоятельно продавать рекламу в поездах и переходах, уменьшив количество рекламных мест на 70 процентов. По пожеланиям пассажиров теперь будет полностью исключена любая аудиореклама на эскалаторах и размещение материалов на путевых стенах исторических станций», — сообщили в пресс-службе.

В столичном метрополитене пояснили, что теперь реклама не будет размещаться непосредственно на станциях и на эскалаторных наклонах. «Встретить ее можно будет только в поездах и в специальных лайтбоксах в межстанционных переходах. Важно, что лайтбоксы — это носители с дополнительной подсветкой, и их использование в рекламе повысит общую освещенность пассажирской зоны», — рассказали в подземке.

В пресс-службе отметили, что сейчас дополнительно прорабатываются новые рекламные носители. «Они будут органично вписываться в дизайн станций, которые украсят московское метро и порадуют пассажиров», — отметили в метрополитене. В пресс-службе также подчеркнули, что теперь «Московский метрополитен» будет самостоятельно продавать рекламу. «Это позволит сделать распределение рекламных мест открытым, прозрачным и удобным для рекламодателей», — подчеркнули в пресс-службе.

