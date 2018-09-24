Google призналась в выдаче посторонним данных пользователей почты

Представители Google подтвердили, что данные пользователей доступны посторонним разработчикам приложений. Об этом сообщает агентство Reuters.

Выяснилось, что различные почтовые и рекламные расширения в Gmail собирают информацию о юзерах. В соответствии с политикой конфиденциальности Google, эти фирмы должны информировать пользователей о сборе и обработке их данных.

Однако американские власти выяснили, что не все разработчики сообщают пользователям о том, что читают их переписку или передают информацию третьим лицам. Законодатели запросили у IT-гиганта список компаний-нарушителей. Руководство Google отправило сенаторам США письмо, где сообщило, что компания использует автоматические проверки и отчеты исследователей безопасности. Ответа на поставленный вопрос сотрудники не дали.

Власти планируют прояснить этот вопрос на слушаниях 26 сентября. В этот день вопросы безопасности данных с сенаторами обсудят представители Google, Apple, AT&T и Twitter.

Ранее стало известно о тайной сделке между Google и MasterCard. Платежная система несколько лет выдавала IT-гиганту платежные данные пользователей. С их помощью аналитики Google определяли эффективность рекламы.

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