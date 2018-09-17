«Неудаляемые» приложения разрешат удалить

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена запретить производителям программного обеспечения устанавливать на устройства «вечные» приложения, которые невозможно удалить. Об этом сообщается в плане развития конкуренции в сфере информационных технологий, опубликованном на сайте ведомства.

В документе значится разработка федерального закона, касающегося «установлений требований к пользовательскому оборудованию связи по обеспечению возможности полной удаляемости предустановленных программ для ЭВМ (приложений)». Исключение должны составить лишь те программы, которые обеспечивают функционирование устройств.

План подразумевает, что закон должен быть разработан к апрелю 2019 года. Ответственными назначены Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, ФАС и Роспотребнадзор.

Приложения на смартфонах, которые невозможно удалить, устанавливают как производители программного обеспечения, такие как Google или Apple, так и производители устройств.

В ноябре 2016 года ФАС оштрафовала две структуры, входящие в американскую корпорацию, — Google Inc. и Google Ireland Limited, на 500 тысяч рублей каждую. В ходе расследования было установлено, что ряд производителей мобильных устройств, в числе которых — Fly, Explay и Prestigio, по договоренности в Google предустанавливали софт компании и препятствовали его удалению и ограничивали установку программ конкурентов. Расследование было инициировано «Яндексом».

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