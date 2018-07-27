Россиянам навяжут отечественный софт в гаджетах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) внесла в правительство инициативу, которая обяжет оснащать гаджеты приложениями российского производства. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на «дорожную карту» ФАС по развитию конкуренции, которая есть в редакции.
По информации издания, поправки подготовят к апрелю 2019 года. Законопроект, которым займутся Минкомсвязи, ФАС и Роспотребнадзор, коснется программ для браузеров, электронной почты, аудиоплееров и других приложений. ФАС настаивает, что пользователь должен иметь возможность удалить все встроенные приложения кроме сервисных.
ФАС отметила, что на такое решение ее толкнули «жалобы граждан на сервисные приложения на телефонах, смартфонах, планшетах, которые устанавливаются автоматически и без возможности удаления».
Президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров пояснил, что эта мера не поможет развитию конкуренции, потому что требования к оборудованию неизбежно приведут к новым затратам. Конкуренция между приложениями должна регулироваться самим рынком, считает он. Цены на устройства также вырастут после принятия закона.
В апреле китайских производитель смартфонов Huawei начал работать над собственной операционной системой на случай введения санкций со стороны США.