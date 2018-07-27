Россиянам навяжут отечественный софт в гаджетах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) внесла в правительство инициативу, которая обяжет оснащать гаджеты приложениями российского производства. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на «дорожную карту» ФАС по развитию конкуренции, которая есть в редакции.

По информации издания, поправки подготовят к апрелю 2019 года. Законопроект, которым займутся Минкомсвязи, ФАС и Роспотребнадзор, коснется программ для браузеров, электронной почты, аудиоплееров и других приложений. ФАС настаивает, что пользователь должен иметь возможность удалить все встроенные приложения кроме сервисных.

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ФАС отметила, что на такое решение ее толкнули «жалобы граждан на сервисные приложения на телефонах, смартфонах, планшетах, которые устанавливаются автоматически и без возможности удаления».

Президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров пояснил, что эта мера не поможет развитию конкуренции, потому что требования к оборудованию неизбежно приведут к новым затратам. Конкуренция между приложениями должна регулироваться самим рынком, считает он. Цены на устройства также вырастут после принятия закона.

В апреле китайских производитель смартфонов Huawei начал работать над собственной операционной системой на случай введения санкций со стороны США.

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