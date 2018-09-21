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Бизнес изменит подход к рекламе из-за Поколения Z

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Бизнес начинает менять свою рекламную стратегию в условиях трансформации самого восприятия информации аудиторией. Об этом заявили участники форума, прошедшего в рамках ежегодной премии «Права потребителей и качество обслуживания», вручаемой наиболее успешным проектам в области прав потребителей и повышения качества обслуживания.

Гостями форума стали руководители самых разных видов бизнеса, эксперты в области развития и продвижения брендов, бизнес-тренеры, маркетологи и многие другие.

Новую потенциальную аудиторию, которая и станет основной, эксперты определяют как Поколение Z. Оно радикально отличается от всех предыдущих поколений, потому что потребление информации у него происходит обрывисто, это поколение, которое использует до 5 девайсов одновременно и живет в другой — цифровой реальности, отметила директор по развитию Sostav.ru Маргарита Щербакова.

По ее словам, это на сегодняшний день самая труднодоступная часть населения с точки зрения рекламной информации. Внимание представителей такого поколения очень фрагментарно и может задержаться на чем-либо в течение лишь 8 секунд, и перед бизнесом стоит проблема — как за это время донести информацию о своем продукте или услуге, показать бренд.

К примеру, рассказала директор по коммуникациям Ostrovok.ru Екатерина Белоусова, люди, которым в 2001 году было 25 лет, читали со скоростью 300 слов в минуту, в 2014 году она возросла до 500 слов в минуту, а скорость восприятия одной единицы информации в 2001 году составляла 300 милисекунд, в 2014 году — 30. Если 40-минутный видеоролик о приготовлении блюда просматривает 1,2 миллиона человек, то тот же ролик, но 45-секундный просматривает в среднем 11 миллионов человек. «Поэтому создавая контент для того, чтобы его видели и потребляли, сегодня он должен быть максимально коротким», — заметила она.

Кроме того, после агрессивного развития соцсетей у разработчиков рекламы появилась необходимость бороться также с так называемой информационной слепотой сегодняшней аудитории — способностью не замечать потоки информации, добавила эксперт.

При этом далеко не весь бизнес принимает необходимость таких изменений и остается верен традиционной форме подачи информации о своем бренде. И такой путь, как отметили участники встречи, тоже пока вполне работает и приносит свои плоды.

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