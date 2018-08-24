У финансов россиян появился защитник

В России заработал новый институт — уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг (финансовый омбудсмен). Первым на этот пост назначен советник председателя Центробанка Юрий Воронин, говорится в сообщении на сайте регулятора.

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Несмотря на назначение Воронина, закон о финансовом омбудсмене еще не вступил в силу — это случится только в сентябре. С 3 декабря к нему смогут присоединяться участники финансового рынка, а после 31 мая 2019-го они обязаны будут это сделать.

Институт уполномоченного должен рассматривать споры имущественного характера в пределах 500 тысяч рублей. По договорам ОСАГО ограничений не будет. При главном финансовом омбудсмене, которым стал Воронин, также появятся отдельные уполномоченные, отвечающие за разные секторы рынка: банковский, страховой, пенсионный, микрофинансовый и другие.

Первый год деятельность уполномоченного будет финансироваться Центробанком, затем — за счет взносов участников рынка.

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