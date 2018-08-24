Центробанк поменял правила ОСАГО

Центробанк России изменил правила заключения электронного договора ОСАГО. Об этом говорится в официальном сообщении регулятора.

Отмечается, что поправки сделают сервис электронных продаж более удобным для автовладельцев, а также «будут способствовать пресечению злоупотреблений со стороны участников страхового рынка и борьбе с мошенничеством».

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Чтобы снизить риск таких правонарушений, ЦБ установил требования к отсканированным документам, которые клиенты загружают на сайт страховой компании. Помимо этого, по новым правилам, договор е-ОСАГО не может вступать в силу раньше, чем через три дня с даты заключения. На один номер телефона теперь может быть зарегистрирован только один личный кабинет на сайте страховой компании.

Кроме того, по новым правилам ключ простой электронной подписи должен состоять только из латинских букв и цифр. Это должно решить проблемы автовладельцев, которые не могли зарегистрироваться в личном кабинете на сайте страховщика, потому что в ключе использовались схожие по написанию русские и латинские буквы.

Также при заключении страхового договора через сайт Российского союза автостраховщиков (система гарантирования) страховщик будет обязан следить за правомерностью использования данной системы, в том числе со стороны Банка России.

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