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Аккуратным россиянам разрешат экономить на ОСАГО

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Российский Минфин предложил радикальные поправки в закон об ОСАГО, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на документ, разосланный во все заинтересованные ведомства.

Отмечается, что в правилах ОСАГО появится три основных изменения. Первое будет связано с отменой ряда коэффициентов и заменой их на другие. Сейчас полная стоимость ОСАГО для автовладельца определяется исходя из базового тарифа (3432-4118 рублей) и множества коэффициентов, на которые этот тариф умножается. Среди них коэффициент бонус-малус (скидки за безаварийную езду), региональный и мощностной (в зависимости от объема двигателя). Последние два предлагается отменить. Вместо них на стоимость полиса будут влиять другие характеристики: аккуратность и навыки вождения, частота и длительность использования машины, а также наличие нарушений в течение года перед заключением договора.

Второе новшество связано с введением трех разных типов полисов. Отличатся они будут лимитами выплат. К нынешним 400 тысячам рублей за вред имуществу и 500 тысячам за вред здоровью добавятся варианты по одному и два миллиона рублей за каждый из возможных видов ущерба. При этом повышенные лимиты можно будет прописывать только с согласия страховой компании.

Третье изменение — увеличение срока действия полиса с одного года до трех по желанию страхователя (без права отказа со стороны страховщика).

Ведомства, которым Минфин разослал поправки, в том числе ЦБ (регулирует страхование) и Российский союз автостраховщиков, сейчас изучают документ.

В середине июня ЦБ опубликовал свой проект реформы ОСАГО. Она предполагает расширение коридора базового тарифа для легковых автомобилей физлиц на 20 процентов — до 2746 рублей на нижней границе и 4942 на верхней.

14 мая ЦБ объявил, что подорожание тарифов ОСАГО может состояться уже 31 августа.

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