Банк России рассказал о новых тарифах на ОСАГО

Банк России опубликовал для публичного обсуждения проект указания о предельных размерах базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО. Об этом сообщает ТАСС.

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В качестве первого этапа реформы тарификации в ОСАГО предполагается одномоментное расширение коридора базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц на 20 процентов. В настоящее время минимальная ставка составляет 3432 рубля, ее предлагают понизить до 2746 рублей. Аналогично и с верхней границей — ее планируют увеличить с 4118 до 4942 рублей. Коэффициенты высчитываются в зависимости от региона, мощности двигателя автомобиля, а также возраста его владельца и его водительского стажа. Кроме того, существует коэффициент предусматривающий снижение тарифа за безаварийную езду и его повышение за попадание в ДТП.

14 мая стало известно, что ОСАГО может подорожать уже с 31 августа.

Российские автостраховщики давно настаивают на увеличении тарифов, жалуясь на убыточность отрасли. В мае 2017 года ЦБ предложил изменить стоимость полисов ОСАГО для разных категорий водителей. Согласно инициативе, владельцев полисов «мультидрайв» (без вписанных имен владельцев машин) ждет рост стоимости страховки в полтора раза, а молодым водителям (22-29 лет) полисы обойдутся на 55-80 процентов дороже.

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