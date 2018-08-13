Страховщики придумали ограничения для автомобилистов

Страховые компании предложили ввести пятидневный срок, в течение которого необходимо сообщать о страховом случае по ОСАГО. Соответствующие поправки, разработанные Российским союзом автостраховщиков (РСА), направлены на рассмотрение в Минфин, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Согласно действующему закону об ОСАГО, срок обращения в страховую компанию ограничивается лишь в случае, если ДТП было оформлено без участия полиции. По мнению исполнительного директора РСА Евгения Уфимцева, пятидневный срок ограничит возможности для мошенничества: когда убыток заявляется через год-полтора, разобраться в обстоятельствах ДТП сложно.

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По информации издания, в Минфине комментировать инициативу не стали, однако сообщили, что предложение РСА будет рассмотрено.

Страховщики поддержали инициативу своего объединения. Они отмечают, что пятидневное ограничение — это забота о клиентах. Представитель «Росгосстраха» заявил, что таким образом повреждения будут устраняться оперативно, а при недопонимании норм закона автомобилисты будут обращаться напрямую к страховой компании, а не к автоюристам.

Президент Ассоциации защиты страхователей при этом заявил, что с помощью поправок в закон страховщики искусственно сокращают размер своих убытков по ОСАГО, так как часть автомобилистов не будет укладываться в срок.

В июне 2017 года страховщики ОСАГО заявили, что могут получить убыток в 21 миллиард рублей. Основной причиной убыточности они назвали деятельность криминальных автоюристов.

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