ФНС активизировала борьбу с практикой «дробления» бизнеса

Федеральная налоговая служба (ФНС) намерена пресечь применяемую компаниями практику использования схем «дробления» бизнеса с целью ухода от налогов. Об этом сообщает «Российская газета». Ликвидация этой практики позволит вернуть в бюджет крупные суммы налогов, которые сейчас туда не поступают, вернет на рынок здоровую конкуренцию, а также в полном объеме обеспечит защиту прав потребителей.

Издание отмечает, что схему «дробления» бизнеса используют как крупные, так и средние предприятия. С помощью этих действий они пытаются использовать положенные малому бизнесу преференции, чтобы снизить налоговую нагрузку, а также избежать проверок со стороны контролирующих органов.

На сегодняшний день малый бизнес использует специальные режимы налогообложения: упрощенную систему налогообложения (УСН) либо единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Таким образом, налоговая нагрузка у субъектов малого предпринимательства ниже, чем у более крупных предприятий, работающих по общей системе налогообложения.

Так в рамках УСН организации и индивидуальные предприниматели (ИП) уплачивают 6 процентов от дохода либо 15 процентов от прибыли (доходы минус расходы), а также страховые взносы. Эти ставки значительно ниже совокупных ставок налога на добавленную стоимость (18 процентов) и налога на прибыль организаций (20 процентов), которые применяют компании, и налога на доходы физических лиц (13 процентов), если речь идет об индивидуальном предпринимателе.

Однако Налоговый кодекс (НК) устанавливает определенные ограничения, при превышении которых субъекты малого и среднего бизнеса утрачивают право применять специальный налоговый режим УСН. В частности, численность работников не должна превышать 100 человек, остаточная стоимость основных средств — не более 150 миллионов рублей. Ограничение по доле участия других юрлиц установлено на уровне 25 процентов. Лимит УСН по доходам, полученным за год, составляет 150 миллионов рублей. Если хотя бы один из перечисленных критериев не соблюден, налогоплательщик утрачивает право на применение УСН.

Чтобы воспользоваться преференциями для малого и среднего бизнеса, владельцы крупных компаний «дробят» свой бизнес на несколько внешне самостоятельных организаций или ИП, чтобы их деятельность формально отвечала требованиям закона.

В результате искусственное разделение бизнеса на части приводит к тому, что бюджет недополучает большие суммы налогов, малый бизнес страдает из-за недобросовестной конкуренции со стороны более крупных игроков, отмечает издание. От применения такой схемы страдают и потребители – они вводятся в заблуждение, поскольку покупают товары у номинальных организаций и предпринимателей, а не у реального продавца, что усложняет защиту их прав.

В то же время, как отмечает издание, в большинстве регионов страны уже сложилась практика преодоления таких злоупотреблений. В последнем обзоре Верховный суд прямо указал, что если «видимость действий нескольких юридических лиц прикрывала фактическую деятельность одного хозяйствующего субъекта», налоговый орган может доначислить платежи «исходя из подлинного экономического содержания их деятельности путем консолидации доходов и исчисления налогов по общей системе налогообложения».

Конституционный суд в июле прошлого года признал конституционными действия налоговиков по проверкам и привлечению к уплате недобросовестных предпринимателей в таких ситуациях, поскольку, как сказал суд, «налогоплательщик не вправе распоряжаться по своему усмотрению той частью принадлежащего ему имущества, которая в виде определенной денежной суммы подлежит взносу в казну».

Одна из наиболее показательных историй подобного ухода от налогов случилась на Камчатке. Инспекция ФНС по Петропавловску-Камчатскому обнаружила в работе компаний бизнесмена Сергея Митюшина, владельца ООО «Автомир», признаки дробления. Бизнес с оборотом в 1,4 миллиарда рублей платил в бюджет всего около 6 миллионов рублей без учета зарплатных отчислений.

Следственное управление СК РФ по Камчатскому краю установило, что Митюшин создал схему дробления бизнеса путем переноса части доходов на взаимозависимые юридические лица. А те, как отметили проверяющие, фактически занимались одним видом деятельности: торговали автотоварами одинакового ассортимента и представляли один бренд — «Автомир».

Формальная самостоятельность и независимость друг от друга продавцов разбивалась при простом изучении структуры владения и даже, как отметили суды, не оспаривалась Митюшиным. Единственным учредителем и гендиректором «Автоцентра» и «Автошины» являлся сам Сергей Митюшин. Также все три компании и ИП осуществляли деятельность на одной территории, имели одних и тех же контрагентов, даже пользовались единым расчетно-кассовым центром. «Автошина», «Автоцентр» и ИП значились арендаторами помещений в торговом центре, однако деньги за аренду почти не платили, поскольку единый финансовый поток концентрировался в руках одного руководителя. По сути, все деление бизнеса преследовало одну цель: чтобы на каждую торговую точку приходилось не более 150 квадратных метров либо выручка не превышала 60 миллионов рублей.

В отношении владельца «Автомира» было возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере», которое предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на шесть лет. Предприниматель выразил протест, но проиграл суд сразу в трех инстанциях, а судебный акт, подтверждающий правоту ФНС, вступил в силу.

Суд рассмотрел кассационную жалобу Митюшина. Его активно поддерживают некоторые представители региональной власти, что, по мнению налоговых органов, это выглядит странно поскольку власть должна стоять на страже закона и интересов бюджета.

