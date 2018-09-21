Участники форума «Права потребителей» поспорили о пользе пошлости в рекламе

Подавляющее большинство сегодняшней рекламы — образец пошлости, примитивности и штампов, подаваемое назидательным тоном, даже с элементами шантажа. Такое мнение высказала директор по маркетингу федеральной сети салонов «Пальчики» Мария Иващенко, выступая на одной из дискуссий форума, прошедшего в рамках ежегодной премии «Права потребителей и качество обслуживания», вручаемой наиболее успешным проектам в области прав потребителей и повышения качества обслуживания.

«Начиная с 90-х, когда на наши экраны хлынула реклама, с нами разговаривают как с дебилами — чем примитивнее мысль, которую нам хотят донести, тем глупее будет способ донесения информации», — констатировала она. После 90-х с полным отсутствием цензуры ситуация в 2000-ные годы стала меняться, однако с ускорением процессов в современном обществе и наступлением эпохи хейтеров и троллей реклама в большинстве своем стала ориентироваться на половые инстинкты, внешнюю привлекательность и быструю реакцию, которую можно вызвать либо с помощью провокационного лозунга, либо с помощью обнаженного тела. «В итоге получаем низкопробную рекламу, и с каждым годом ее становится все больше. Учитывая контент, который мы видим на телевидении, учитывая то, что пока нет еще какой-то цензуры как в головах, так и в рекламных редакциях, мы получаем информационное пространство, на 90 процентов захламленное низкопробным и пошлым контентом», — констатировала она.

Другие участники дискуссии отметили, что реклама, нацеленная на то, чтобы шокировать аудиторию, вызвать смешанные эмоции, так же привлекает определенную ее часть. Однако, по мнению Марии Иващенко, реклама должна апеллировать к более высоким чувствам личности, к эстетическому восприятию, а не к низшим инстинктам — в этом, помимо прочего, проявляется уважение бренда к себе и к своей аудитории. Также, по ее словам, самоуважение бренда проявляется и в искренней заинтересованности в общении с клиентом — в получении обратной связи и отсутствии боязни ее получать. Также оно проявляется в демонстрации компанией своего продукта, а не в перечислении причин, почему его нужно приобрести. В качестве примера она привела ролики Apple о своих продуктах, которые хотя и длятся более 10 минут, но пользуются популярностью у аудитории.

