Европейский монарх спустился в метро и остался неузнанным

Король Испании Филипп VI спустился в метро Мадрида в честь дня его официального открытия. Монарха, ехавшего в сопровождении высших государственных чинов, не узнали многочисленные иностранные туристы. Об этом сообщило издание El Mundo.

Король повторил маршрут своего прадеда Альфонзо XIII, по которому тот проехал в 1919 году, открывая первую ветку мадридского метрополитена. Филиппа сопровождали министр промышленности Рейес Марото и глава городского правительства Анхель Гарридо.

Пассажиры, ехавшие в вагоне с монархом, его спутниками и охраной, были в основном иностранными туристами, и по этой причине не узнали короля. Однако, как пишет издание, когда он вышел из поезда, испанцы на противоположной платформе увидели его и стали выкрикивать «Да здравствует Испания!», «Да здравствует король!»

Король Испании Филипп VI взошел на престол в 2014 году после того, как его отец, Хуан Карлос I, отрекся в его пользу.

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