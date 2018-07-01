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Путин позвонил королю Испании

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Президент России Владимир Путин позвонил королю Испании Филиппу VI после матча сборных двух стран в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Президент отдал должное мастерству и высочайшему классу испанской команды, вместе с тем подчеркнув, что на этот раз тактика, выбранная тренерским штабом россиян, оказалась более верной», — сказал Песков.

По его словам, Путин пригласил короля Испании посетить Россию в любое время. Филипп VI в свою очередь поздравил российского лидера с победой. Отмечается, что руководители России и Испании обменялись мнениями о развитии двусторонних отношений.

Сборная России обыграла команду Испании и вышла в четвертьфинал чемпионата мира. В основное и дополнительное время команды победителя не выявили, а в серии пенальти точнее оказались российские футболисты — 4:3.

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