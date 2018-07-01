Северная Корея поздравила Россию с победой над сборной Испании

Посольство Северной Кореи в Москве поздравило Россию с выходом в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Поздравляем с победой. За дальнейшую победу», — говорится в послании.

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Сборная России обыграла Испанию в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Основное время матча завершилось вничью, победителя также не выявили в дополнительное время. В серии пенальти сильнее оказались российские футболисты — 4:3.

В четвертьфинале Россия встретится с победителем пары Хорватия — Дания. Игра пройдет 7 июля в Сочи.

31 мая 2018 года министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и пригласил его в Россию. Тот поблагодарил за приглашение и попросил передать привет Владимиру Путину и всему российскому народу.

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