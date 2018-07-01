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Путин поздравил сборную России с победой над Испанией

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Президент России Владимир Путин поздравил сборную России с победой над испанской командой в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Он подчеркнул, что президент не смог присутствовать на матче из-за напряженного графика. «Но график не смог воспрепятствовать тому, чтобы глава государства радовался победе вместе со всей страной», — заверил Песков.

1 июля сборная России обыграла команду Испании и вышла в четвертьфинал чемпионата мира. В основное и дополнительное время команды победителя не выявили, а в серии пенальти точнее оказались российские футболисты — 4:3.

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