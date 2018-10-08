Пьяный москвич нашел в метро пингвинов и пошел в атаку

Сильно пьяный москвич разбил семь светильников в метро, приняв их за живых пингвинов, сообщила пресс-служба управления МВД на московском метрополитене.

Инцидент произошел около полуночи в воскресенье, 7 сентября, в районе станции «Таганская». 33-летний мужчина спускался на эскалаторе и бил плафоны, расположенные на балюстраде. Внизу его ждал сотрудник полиции.

По информации «Вести.ru», во время задержания житель столицы сообщил, что бил не по светильникам, а по пингвинам. Позднее выяснилось, что в тот вечер он выпил пять литров пива и литр ликера.

В содеянном мужчина раскаялся, согласился сотрудничать со следствием и возместить ущерб. На него заведено дело о вандализме (статья 214 УК).

6 октября сообщалось, что житель Донецка Ростовской области воткнул себе нож в голову; лезвие прошло ровно между полушариями, поэтому он остался жив. Произошедшее мужчина объяснил тем, что у него не дышит нос, и нож он воткнул, чтобы «голова дышала». По предварительным данным, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

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