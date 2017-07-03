Попытка пьяного москвича сделать себе обрезание окончилась членовредительством

Москвич госпитализирован с резаной раной полового члена и мошонки после того, как попробовал сам себе сделать хирургическую операцию. Об этом в понедельник, 3 июля, «Ленте.ру» сообщил источник в экстренных службах города.

52-летний мужчина обратился в медицинское учреждение ранним утром 2 июля. Медики зафиксировали у него резаные раны полового члена и мошонки, а также алкогольное опьянение.

Как установила проверка, проведенная полицейскими, москвич после употребления спиртного решил самостоятельно сделать себе обрезание. Однако из-за состояния опьянения он не сумел сделать круговые сечения и порезал детородный орган; в настоящее время пострадавший находится в урологическом отделении.

В январе стало известно, что в Зимбабве подросток попал в больницу после неудачной попытки сделать себе обрезание при помощи мачете.

Молодой человек решил удалить крайнюю плоть из-за насмешек со стороны приятелей. Они дразнили его и говорили, что без обрезания он никогда не найдет девушку. Пострадавшего отвезли в больницу в городе Булавайо на западе республики. Врачи оказали ему первую помощь и завершили операцию.