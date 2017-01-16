Подросток пытался сделать себе обрезание при помощи мачете и попал в больницу

В Зимбабве подросток попал в больницу после неудачной попытки сделать себе обрезание при помощи мачете. Об этом сообщает издание Daily Express.

Молодой человек решил удалить крайнюю плоть из-за насмешек со стороны приятелей. Они дразнили его и говорили, что без обрезания он никогда не найдет девушку.

Вместо того чтобы обратиться к профессионалу, подросток нашел мачете и попытался выполнить хирургическую процедуру самостоятельно, но не справился с ножом и нанес себе ранение.

Пострадавшего отвезли в больницу Святого Луки в городе Булавайо на западе Зимбабве. Врачи оказали ему первую помощь и завершили операцию. Через два дня он выписался и вернулся домой.

Сотрудники медицинского учреждения недоумевают, почему подросток решил действовать самостоятельно. Власти Зимбабве считают обрезание способом борьбы с распространением ВИЧ, поэтому специалиста для проведения этой процедуры можно вызвать на дом.

В декабре 2016-го сообщалось, что Датская медицинская ассоциация призвала запретить обрезание до момента достижения пациентом 18 лет, когда он «будет в достаточной степени информирован и сможет сделать личный выбор».