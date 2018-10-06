Россиянин захотел подышать и проткнул себе голову ножом

Полиция начала проверку по факту госпитализации мужчины с ножом голове в городе Донецке Ростовской области. Об этом в субботу, 6 октября, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МВД.

По словам собеседника агентства, накануне днем в полицию поступило сообщение о том, что в Донецке мужчина получил ножевое ранение головы. На место происшествия прибыли полицейские, и пострадавшего госпитализировали. В настоящее время он находится в реанимации.

Как пояснил агентству источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, мужчина сам воткнул себе нож в голову, а потом вызвал полицию. «Более того, он был в полном сознании», — отметил собеседник.

Свой поступок мужчина объяснил тем, что у него не дышит нос, и нож он воткнул, чтобы «голова дышала», пишет Rostov.ru. По данным портала, в больнице раненый продолжал разговаривать, шутил и просил врачей достать инородный предмет, потому что он ему мешает.

Отмечается, что, по предварительным данным, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

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