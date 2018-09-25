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Африканец четверо суток провел с ножом в глазнице и выжил

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В ЮАР мужчина четыре дня прожил с 10-сантиметровым лезвием в черепе, дожидаясь операции. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Йоханнесбург. 25-летний выпивший африканец ввязался в драку в баре, защищая друга, и противник воткнул ему в левую глазницу лезвие ножа. После этого мужчина отправился домой спать. Позже к нему приехали друзья и уговорили его обратиться к врачу. Сам он не помнил, что его пырнули ножом в лицо, и пожаловался докторам лишь на головную боль и неприятные ощущения в левом глазу при движении.

Рентгенография показала, что в голове у мужчины находится лезвие. Нож не двигался, так как уперся в кость. Африканцу пришлось сутки ждать, пока в больнице освободится койка, а затем еще двое суток ждать очереди на ангиографию — рентгенографию кровеносных сосудов. Она показала, что лезвие не повредило ни одну из крупных артерий.

В операции по извлечению лезвия участвовали офтальмологи, отоларингологи, челюстно-лицевые хирурги и нейрохирурги. Операция прошла успешно, врачи извлекли лезвие из черепа мужчины, не повредив его сосуды. Для этого им пришлось временно зашить его глаз.

Пациент заявил, что решил поделиться своей историей, чтобы «предостеречь людей от ненужного геройства». Он признал, что ему очень повезло выжить, и поблагодарил докторов.

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