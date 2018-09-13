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Мальчик проткнул голову шампуром насквозь и выжил

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В США 10-летний мальчик упал головой на шампур и пережил операцию по его извлечению из мозга. Об этом сообщил информационный портал BBC News.

Инцидент произошел в городе Харрисонвилль, штат Миссури. Ксавьер Каннингем (Xavier Cunningham) играл в домике на дереве, когда на него напали осы. Убегая от них, он поскользнулся и упал головой прямо на воткнутый в землю шампур длиной в 30 сантиметров. Он вонзился в череп ребенка около носа на 15 сантиметров и вышел со стороны затылка. После этого мальчик смог подняться и дойти до дома.

Мать отвезла плачущего ребенка в местную больницу. Оттуда его доставили в клинику штата Канзас, а потом и в университетскую больницу из-за высокой сложности предстоящей операции. Врачи сделали ребенку рентген и обнаружили, что шампур невероятным образом не задел глаза, мозговой ствол, спинной мозг и кровеносные сосуды.

Коджи Эберсол (Koji Ebersole), глава департамента эндоваскулярной хирургии Канзасского университета, заявил, что случай Каннингема уникален: «Нельзя даже представить себе лучшего исхода. Шанс на то, что шампур вонзится в голову на 15 сантиметров и не заденет ничего из жизненно важных органов, — один на миллион». Больше всего, по его словам, врачи беспокоились, как не повредить сосуды на шее острыми гранями шампура.

Он назвал исцеление «волшебным» и отметил, что обычно в таких ситуациях не то чтобы не выздоравливают, а не выживают. Каннингем же идет на поправку, однако, возможно, у него могут возникнуть проблемы с голосом.

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