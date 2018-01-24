Мальчик из Бразилии случайно пронзил себе сердце и выжил

Врачи из Бразилии смогли спасти мальчика, который случайно пронзил себе сердце шампуром для барбекю. На его историю обратило внимание издание Daily Mail.

Инцидент произошел в бразильском муниципалитете Торитама еще 18 января. 11-летний Маривальдо Хосе да Силва (Marivaldo José da Silva) играл на крыльце дома, когда неожиданно потерял равновесие и упал спиной на бочку с шампурами. Семья отвезла мальчика в больницу, где медики стабилизировали его состояние и перенаправили в другое лечебное заведение за 170 километров.

Врачи подтвердили, что шампур задел сердце, так как с каждым его ударом он вибрировал. Операция по извлечению инородного тела длилась полтора часа. По словам хирурга Андреа Ролимы (Andrea Rolim), Силва спасло, что никто не попытался вытащить шампур. «Если бы семья достала его до приезда в больницу, ребенок бы потерял много крови и, скорее всего, умер», — пояснила она.

Также врач похвалила мальчика и сказала, что тот «держался молодцом и не паниковал», как и его семья, что немало помогло медикам. «Я никогда не видела ничего подобного. Шампур пронзил его сердце насквозь, ситуация была очень тяжелой. Чудо, что он выжил», — отметила врач.

Мальчика уже выписали из реанимации, но за ним продолжают наблюдать доктора. Силва уже может самостоятельно дышать, а его кардиограмма не показывает патологий.

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