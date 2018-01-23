Подросток с опухолью носа размером с голову умер после операции

Подросток с опухолью размером с голову скончался после операции по ее удалению, пишет The Mirror.

Кубинец Эмануэль Заяс (Emanuel Zayas) с рождения страдал от редкого генетического заболевания — полиоссальной фиброзной дисплазии, из-за которой кости увеличиваются и распухают. Мальчику приходилось передвигаться на инвалидной коляске, так как из-за заболевания пострадала и его нога.

Опухоль на носу появилась, когда ему было 11 лет, и со временем продолжала расти. Она была доброкачественной, но мальчику было сложно есть и пить из-за нее. Родители привезли его на лечение в Майами. По словам врачей, если бы опухоль перешла на шею, она бы передавила дыхательные пути юноши, и он бы задохнулся.

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К моменту операции подростку было 14 лет. Четыре хирурга десять часов работали над удалением пятикилограммовой опухоли. Операция прошла успешно, но через несколько дней Заяс скончался из-за отказа легких и почки. Семья планирует отдать тело юноши больнице, чтобы врачи смогли исследовать его и узнать больше о редком заболевании.

Полиоссальная фиброзная дисплазия — поражение нескольких костей, при котором участок нормальной костной ткани замещается соединительной тканью с включением костных перегородок. Причины развития неясны, чаще встречается у детей, но иногда может проявиться и у взрослых.

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