Песков ответил на вопрос о поправках в Конституцию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никогда не слышал разговоров между Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым об изменении Конституции. Об этом сообщает ТАСС в среду, 12 декабря.

Представитель Кремля также отказался комментировать заявление Медведева о возможных изменениях Основного закона.

Материалы по теме Не читал, но осуждаю 25 лет россияне живут по Конституции. Помните, о чем она?

Премьер-министр в своей статье «25 лет Конституции: баланс между свободой и ответственностью» допустил внесение изменений в Конституцию, если это будет необходимо для «актуализации статуса органов власти» или «развития тех или иных прав». Материал опубликован в журнале «Закон» и на сайте правительства в годовщину принятия Конституции России.

В Кремле неоднократно опровергали информацию о готовящихся конституционных реформах. В очередной раз Дмитрий Песков заявил об этом 10 октября. Он прокомментировал статью председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина, в которой говорилось о целесообразности «точечных изменений» в основном законе.

12 декабря 2018 года исполнилось 25 лет с дня принятия действующей Конституции России.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!