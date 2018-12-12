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Песков ответил на вопрос о поправках в Конституцию

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никогда не слышал разговоров между Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым об изменении Конституции. Об этом сообщает ТАСС в среду, 12 декабря.

Представитель Кремля также отказался комментировать заявление Медведева о возможных изменениях Основного закона.

Премьер-министр в своей статье «25 лет Конституции: баланс между свободой и ответственностью» допустил внесение изменений в Конституцию, если это будет необходимо для «актуализации статуса органов власти» или «развития тех или иных прав». Материал опубликован в журнале «Закон» и на сайте правительства в годовщину принятия Конституции России.

В Кремле неоднократно опровергали информацию о готовящихся конституционных реформах. В очередной раз Дмитрий Песков заявил об этом 10 октября. Он прокомментировал статью председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина, в которой говорилось о целесообразности «точечных изменений» в основном законе.

12 декабря 2018 года исполнилось 25 лет с дня принятия действующей Конституции России.

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